Lunedì 1 Luglio 2019, 09:02

È dal gennaio 2017 che non vede più la figlia di sette anni: per la procura salernitana sarebbe paranoica ed è indagata per calunnia nei confronti dell'ex marito, maltrattamenti e mancata esecuzione di un provvedimento del giudice. Ma lei non ci sta e con l'associazione Governo del Popolo, ricorre alla procura generale a cui richiede l'avocazione del fascicolo investigativo aperto nei suoi confronti (che sembra sia già stata assegnata per la valutazione) e presenta una denuncia alla Dna contro tutti quelli che si sono occupati della vicenda (magistrati, assistenti sociali, consulenti) avviata a ottobre 2014, quando la donna, che è un'avvocatessa residente nella Piana del Sele, denunciò alcune violenze subite dall'allora coniuge.