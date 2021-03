E' titolare di 200 automobili, indagine su un traffico di veicoli a Siano

Un controllo ad un'auto in sosta vietata ha condotto alla scoperta di un uomo titolare di almeno 200 veicoli. E' questa l'attività d'indagine condotta dalla polizia municipale di Siano, agli ordini del comandante Salvatore Dionisio, che pochi giorni fa erano impegnati in lavori di segnaletica stradale in alcuni punti del comune di Siano. Da un controllo effettuato su uno dei veicoli in sosta vietata, una Seat Ibiza, è venuto fuori che lo stesso fosse sprovvisto di assicurazione. Un ulteriore controllo ha permesso di risalire al proprietario dell'auto, o almeno alla persona alla quale era intestato il veicolo, un uomo di 42 anni, di nazionalità marocchina, residente in Molise.

Dalle indagini, l'uomo è risultato intestatario di almeno duecento macchine. Il soggetto, che risulta irreperibile in Italia, è nel mirino anche di un'indagine condotta dai carabinieri di Poggiomarino, che ipotizzano un traffico illecito di veicoli su tutto il territorio. L'uomo potrebbe essere anche un prestanome, al quale avrebbero intestato le automobili per fini certamente illeciti. I controlli dovranno ora chiarire il perchè quell'auto si trovasse nel comune di Siano, dato che il suo proprietario risulta irreperibile in Italia e senza una dimora individuata da un primo controllo fatto dagli agenti della municipale. Durante la medesima attività, gli uomini guidati dal comandante Dionisio hanno trovato anche una seconda auto, risultato di un furto avvenuto in un comune del Nord. Per questo, un uomo residente nell'Agro nocerino è stato denunciato a piede libero.

