È valdianese il nuovo comandante del contingente italiano in Lettonia

​Il tenente colonnello dell’esercito italiano, Giovanni Graziano, di San Pietro al Tanagro è il nuovo comandante del contingente in missione in Lettonia. Nel Camp Adazi in Lettonia, si è tenuta la cerimonia del passaggio di consegne. Alla presenza del generale di squadra aerea Silvano Frigerio, vice comandante del COI, il tenente colonnello Massimiliano Ferraresi ha ceduto il gagliardetto del Task Group Baltic nelle mani del nuovo comandante del contingente Tenente Colonnello Giovanni Graziano.

Presenti tutte le autorità militari delle dieci nazioni contribuenti alla missione della Nato nella regione baltica, denominata enhanced Forward Presence Latvia, unitamente all’ambasciatore italiano in Riga, Stefano Taliani de Marchio.