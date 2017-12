Addio a Enzo Faenza, storico ex consigliere e sindacalista di Pertosa

Giovedì 28 Dicembre 2017, 19:49 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 19:49

Un malore nel pomeriggio e il decesso. Un gigante buono che perde le forze e fa commuovere il Vallo di Diano e la piana del Sele. Enzo Faenza, ex consigliere comunale di Pertosa, storico sindacalista di Eboli e tanto altro ancora, è deceduto questo pomeriggio. Qualche mese fa era stato sottoposto a un delicato intervento al cuore ed era tornato a casa, dopo una lunga degenza, da qualche giorno. Purtroppo oggi il malore e il decesso. Cordoglio da Eboli, dove Enzo ha cominciato le sue battaglie per la tutela del lavoro, fino al Vallo di Diano, dove (a Pertosa) Enzo è stato consigliere comunale e ideatore - tra le altre cose - del premio in ricordo di Annamaria Mercadante e Giovanna Curcio, le due donne morte nel rogo della Bimaltex a Montesano sulla Marcellana. Una grande passione per la cultura e per la pallacanestro (è stato anche coach), un passione smodata per il prossimo. Da poco aveva cominciato a gestire un centro di accoglienza per famiglie. Combattente e appassionato, la provincia di Salerno perde un pezzo importante di chi ha lottato per i diritti del lavoro, dell'accoglienza e dell'ambiente.