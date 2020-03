Contro le logiche di un mercato senza freni nasce l’amuchina Gallotta. Questa l’iniziativa, presentata ieri mattina ad Eboli nel laboratorio del dipartimento di scienze del liceo scientifico “A. Gallotta”, messa in piedi per contrastare il fenomeno dei prezzi lievitati in maniera sconsiderata del detergente e disinfettante per le mani che in questi giorni, a causa della psicosi COVID-19 (Corona Virus), ha raggiunto prezzi di costo stellari. L’emergenza sanitaria scatenatasi in tutto il Paese ha infatti avuto ripercussioni pazzesche sul mercato, basti pensare che in città è diventato impossibile, per il tutto esaurito, acquistare il gel per la detersione mani, e online quattro flaconcini da ottanta millilitri costano quasi 103euro. Pazzesco.

Questo è stato anche pensiero della dirigente del liceo ebolitano, Anna Gina Mupo che, come tutti i dirigenti, nei giorni scorsi ha dovuto provvedere all’acquisto di questi prodotti per garantire a tutti gli alunni la massima osservazione delle norme igieniche dettate dal Ministero della Salute per evitare il contagio ma che, diciamolo serenamente, dovrebbero appartenere alla quotidianità di ciascuno. «Ho constatato in prima persona – spiega Anna Gina Mupo- quanto fossero proibitivi i prezzi dei detergenti così, grazie ai docenti del dipartimento di scienze abbiamo pensato di produrre l’amuchina nel nostro laboratorio. Al di là della risoluzione concreta ed immediata di un problema a cui far fronte, è fondamentale il messaggio intrinseco dell’iniziativa: un momento di difficoltà può diventare terreno fertile per far nascere un’idea in grado di capovolgere le cose. Il panico, la paura sono fatti di niente. Questo vogliamo insegnare ai nostri alunni: a non arrendersi, a non soccombere né a rimanere schiacciati da un sistema ingiusto. Possono ribellarsi sempre mettendo in pratica le competenze che stanno imparando nei banchi di scuola». E questa storia sembra proprio aver colto il senso del capolavoro “Cecità” di Saramago, premio Nobel per la letteratura nel 1998, quando gli uomini, improvvisamente, diventano tutti ciechi senza una ragione scientifica plausibile. L’unica strada possibile per venir fuori dal buio costruito dalla paura è quella che si chiama conoscenza.

