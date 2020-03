Tragedia ad Eboli. Un'anziana, 70enne ebolitana, è stata trovata priva di vita dai carabinieri nella sua abitazione. Ieri sera i vicini di casa della donna, non avendo più sue notizie, hanno allertato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco segnalando che l'anziana non rispondeva e quindi erano molto preoccupati. I vigili del fuoco del distaccamento di Eboli hanno sfondato la porta di casa dell'abitazione dove viveva l'anziana e l'hanno trovata priva di vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Luca Geminale, che hanno avviato leindagini per ricostruire l'episodio ed hanno appurato, con il medico legale, che il decesso è accaduto per cause naturali. © RIPRODUZIONE RISERVATA