Lunedì 24 Settembre 2018, 19:04 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 19:49

Eboli- Cena dai parenti. Esce di casa dalla figlia, cade per le scale e riporta ferite multiple e fratture gravi alla testa. Un 81enne ebolitano è ricoverato in condizioni gravissime in terapia intensiva. L'incidente è avvenuto poche sere fa. L'anziano ha perso conoscenza dopo la cadura per le scale. Trasferito in ospedale, il pensionato è stato visitato dai sanitari del pronto soccorso e accompagnato d'urgenza in rianimazione. L'esito della tac è drammatico. Le fatture alla base cranica preoccupano i sanitari. I carabinieri hanno acquisito il referto medico, verificando che la dinamica dell'incindente. La caduta è stata accidentale. La prognosi per l'anziano è riservata.E' un giallo invece il ricovero di un cameriere di 21 anni. Il ragazzo è stato vittima di un incidente l'8 settembre scorso al rione Pescara. Nell'impatto ai semafori, nei pressi della chiesa del Sacro Cuore, il 21enne non riportò ferite preoccupanti. Nel fine settimana scorso, però, il cameriere ha accusato un dolore lancinante alla spalla. Dopo un primo step medico in pronto soccorso, il 21enne è stato trasferito in terapia intensiva. Attraverso un drenaggio al torace, i sanitari tentano ora di riportare le attività polmonari alla normalità. Il cameriere non ha perso conoscenza. E' sveglio, parla con i medici, con i familiari e gli amici che gli fanno visita. Resta da capire se i danni polmonari siano collegabili all'incidente dell'8 settembre.