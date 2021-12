Minaccia di morte il fratello con il coltello, arrestato uomo violento a Eboli

Bloccato dai carabinieri mentre tentava di colpire, minacciandolo di morte, il fratello che si era rifiutato di consegnargli una somma di denaro. È successo a Eboli, dove questa notte i militari della sezione radiomobile hanno arrestato un uomo in flagranza di reato per tentata estorsione e porto di armi atte ad offendere. A seguito di una perquisizione, l'uomo è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri.

L'arrestato è stato portato nel carcere di Salerno in attesa della convalida del gip.