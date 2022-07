Eboli, avvocato ferito a testate durante la riunione di condominio

Avvocato aggredito durante la riunione di condominio. L'episodio è accacduto ad Eboli e l'avvocato è stato colpito all'occhio dall'ex amminstratore del condominio, in cui era in corso una riunione, e all'improvviso il legale ha ricevuto una testata in pieno volto.

Il professionista, sanguinante, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Eboli dove gli hanno medicato la ferita riportata e se la caverà con una prognosi di pochi giorni. Argomento del contendere l'esose spese effettuate dall'ex amministratore condominiale che poi si è scagliato contro l'avvocato e lo ha ferito.