Cinque casi di Covid-19 ad Eboli. Si tratta di cinque extracomunitari che lavorano in un'azienda agricola ad Eboli. Gli stranieri nelle scorse ore sono stati sottoposti ai controlli e sono risultati positivi al Coronavirus. L'Asl ha avviato la procedura per individuare tutte le persone che hanno avuto contatti con i cinque stranieri per avviare la profilassi. Intanto, i cinque stranieri sono stati sottoposti al periodo di quarantena.

