«Mai delegato alcun consigliere per sostituirmi nella IV commissione». La consigliera di maggioranza, almeno formalmente, Camilla Di Candia chiede l’accesso agli atti e «con cortese urgenza, copia dei verbali della commissione nei quali mi si attribuisce una partecipazione per delega». Ennesima batosta per l’amministrazione Conte. Questa volta il protagonista è Antonio Alfano, capogruppo di Città del Sele, gruppo di cui fa parte la stessa Di Candia.

Alfano le avrebbe telefonato - come racconta Di Candia in una missiva inviata con posta certificata al presidente del consiglio Cosimo Brenga, alla presidente della IV commissione, Sara Costantino, al presidente della commissione controllo e garanzia, Cosimo Pio Di Benedetto e al segretario comunale Lucio Pisano - per informarla del fatto che egli avesse partecipato alle riunioni della commissione come suo delegato. Di Candia, da quando si è insediato il consiglio comunale, ha partecipato alle assise solo di rado, giustificata da certificati medici, ed è spesso assente ai tavoli di lavoro degli amministratori ma non ha - sostiene - mai delegato nessuno a sostituirla.

«Considerata la gravità della vicenda rappresentata e valutata necessaria una verifica anche per le ovvie conseguenze nel merito di decisioni della quarta commissione sostenute eventualmente con una mia delega mai conferita - scrive Di Candia - chiedo con cortese urgenza copia dei verbali. Mi riservo eventuali azioni a tutela della mia onorabilità e professionalità». Insomma, nel caso un cui la IV commissione avesse prodotto atti decisionali con la firma di Alfano per delega, a questo punto, questi potrebbero decadere perché non validi.

Alfano minimizza l’accaduto. «Ho telefonato alla consigliera Di Candia per comunicarle la mia intenzione di rimodulare la presenza del nostro gruppo all’interno delle commissioni. Per carità, sulle sue assenze nulla quaestio, ma è chiaro che il gruppo deve essere rappresentato in questi momenti importanti. Sono pronto ad assumermi ogni responsabilità.

Come capogruppo ho partecipato a qualche riunione per garantire la rappresentanza a Città del Sele e, soprattutto, per garantire l’insediamento delle commissioni. Ho partecipato a riunioni consultive e non decisionali quindi non v’è alcun rischio che vengano inficiati particolari provvedimenti». Sulla stessa linea anche il sindaco di Eboli, Mario Conte. «La presenza del capogruppo è una prassi. Si è sempre fatto così - dice - se non va bene troveremo un altro metodo».





Intanto i grattacapi non sono finiti: Eboli 3.0 non era presente all'ultima riunione di maggioranza.