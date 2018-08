Sabato 18 Agosto 2018, 07:41

EBOLI - Notte di sangue nel centro di Eboli. Feriti due africani. Sull'aggressione indagano i carabinieri di via Dalla Chiesa. L'episodio di violenza sarebbe avvenuto a pochi metri dalla caserma dei militari.Molti aspetti della notte di violenza sono ancora poco chiari.I due nordafricani sono stati ritrovati in via Serracapilli. Sanguinanti e malmenati. I medici del 118 li hanno raccolti in strada e li hanno trasferiti in ospedale.Il ferito più grave è stato colpito alla schiena, al volto e a un braccio. I medici dell'ospedale di Eboli hanno ricucito le lesioni con decine di punti di sutura.Il connazionale invece ha riportato danni meno gravi ed è già stato dichiarato fuori pericolo.L'episodio di violenza è avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì. L'indagine dei carabinieri è alle prime battute. Un contributo importante per identificare i responsabili arriverà solo dalle indicazioni dei due feriti.