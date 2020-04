LEGGI ANCHE

Giovane automobilista forzae viene denunciato a piede libero dalla polizia municipale. L'episodio è accaduto nelle ultime ore ad. L'automobilista oltre a violare i decreti per evitare il contagio dalera anche sprovvisto dell'assicurazione del veicolo che è stato sequestrato.Durante i controlli per far rispettare le norme previste dai decreti per eviatre il contagio dal coronavirus, sempre ad Eboli, sei persone sono state sorprese a consumare alcoli per strada e sono state denunciate a piede libero dalla polizia municipale che ha emesso contravvenzioni per l'ammontare dier ogni trasgressore. Nel gruppo delle persone denunciate anche un pregiudicato già sottoposto all'obbligo di firma e proveniente dal Nord.