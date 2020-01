Va in fumo il negozio Bialetti posto nel centro commerciale outlet Cilento di Eboli. Questo pomeriggio, in pieno shopping, le fiamme sono divampate tra caffettiere, strumenti vari e complementi di piccolo arredo del negozio. Due commessi hanno tentato di spegnere l'incendio ma i vigili del fuoco li hanno allontanati e messi in sicurezza. Il fumo nero ha avvolto l'ingresso diffondendosi intorno. Per fortuna nessun danno alle persone, ma i danni sono stati solo per il negozio e ciò che conteneva. Probabilmente potrebbe essere stato un guasto all'impianto elettrico, un corto circuito la causa. © RIPRODUZIONE RISERVATA