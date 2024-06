Eboli, furto al bar dell'autostrada: rubati 25mila euro

Maxi furto la scorsa notte ad Eboli.

I malviventi hanno fatto irruzione nel bar Willy Caffè, in via San Vito Martire, poco lontano dallo svincolo autostradale ed hanno rubato Gratta e Vinci, sigarette e denaro per l'ammontare di 25mila euro. Il furto è stato messo a segno in pochi minuti.

Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini realizzate dalle telecamere dell'attività commerciale svaligiata. Pochi giorni fa un altro furto simile è stato messo a segno in un tabacchi a Battipaglia.