Lunedì 20 Agosto 2018, 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EBOLI - I ladri sono arrivati di notte, hanno rubato 180 lettini e sono fuggiti via. Furto nel'area Bau Beach, spiaggia attrezzata per ospitare i turisti in compagnia dei cani. L'arenile sorge accanto al lido Giamaica. Il proprietario, Giuseppe De Lucia, era in zona con la famiglia. Il titolare dello stabilimento dormiva mentre i ladri sono entrati in azione.Nessuna telecamera ha ripreso l'azione dei ladri.I malviventi si sono appropriati di 180 lettini, i danni per De Lucia ammontano a 30 mila euro. L'imprenditore ebolitano ha denunciato il furto ai carabinieri di Santa Cecilia. La posizione decentrare dell'area Bau Beach, rispetto al lido Giamaica, avrebbe favorito l'azione dei ladri.Nei pressi del lido Arenella, invece, diversi turisti sono rientrati al parcheggio e hanno trovato le auto danneggiate. Il proprietario di una Fiat Panda ha speso 220 euro per sistemare lo sportello, cambiare il vetro e la serratura danneggiata. Un'altra macchina ha riportato "solo" danni al lunotto posteriore.