Attimi di paura lungo la strada statale 18 ad Eboli, in località Cioffi, dove un auto ha preso improvvisamente fuoco mentre transitava in direzione sud. Ancora sconosciute le cause del rogo ma i testimoni confermano come dalla vettura sia iniziato ad uscire del fumo mentre camminava per poi divampare le fiamme. Le persone all’interno dell’auto sono riuscite a scendere e ad abbandonare il mezzo prima che fosse troppo tardi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA