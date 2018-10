CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 20 Ottobre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dovevano occuparsi di quanti soffrono, accompagnare i malati terminali al loro naturale destino addolcendone il dolore attraverso cure palliative domiciliari. Dall'hospice Il giardino dei girasoli di Eboli uscivano tutti i giorni per «servizio» ma a casa dei pazienti loro assegnati non si facevano mai vedere. Al massimo si preoccupavano di fare una telefonata per sapere se c'era qualche problema. Un comportamento, quello dei sette infermieri per i quali sono scattate ieri le misura interdittive per la durata di dodici mesi, che era sotto gli occhi di tutti, anche del medico Alessandro Marra che, in qualche circostanza si era raccomandato con uno di loro, Cosimo Galdi, di «non fare cazzate, di non alterare le carte amministrative e di non falsificare le firme dei pazienti».