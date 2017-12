Domenica 31 Dicembre 2017, 19:39 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 19:39

Eboli. Droga a Santa Cecilia, marocchini in fuga inseguiti dai carabinieri. L'operazione è avvenuta lungo la provinciale Aversana, domenica mattina. I carabinieri hanno arrestato tre maghrebini dopo una fuga di sei chilometri. Il blitz anti droga è stato realizzato dai carabinieri di Santa Cecilia.I militari coordinati dal capitano Geminale hanno sequestrato 400 grammi di droga (hashish, marijuana e cocaina) oltre a diverse banconote ritenuto provento dell'attività illecita. Gli investigatori sono sulle tracce del quarto uomo, il conducente dell'auto che è riuscito a fuggire.L'inseguimento è iniziato quando l'auto sospetta non si è fermata all'alt dei militari. I marocchini sono fuggiti lungo la strada Aversana, inseguiti dai carabinieri. L'operazione è stata lunga e complicata. I quattro marocchini hanno tentato in due occasioni di speronare gli investigatori. Dopo sei chilometri, i maghrebini si sono infilati in una strada senza uscita, imboccando una strada rurale dell'agro ebolitano. Fermata l'auto, i carabinieri hanno bloccato e perquisito tre marocchini che dopo le operazioni di rito sono stati accompagnati agli arresti domiciliari.L'interrogatorio di garanzia è previsto per martedì mattina. Nel frattempo continua la caccia al conducente dell'auto che è tutt'ora latitante. I militari cercano di risalire anche agli spacciatori che hanno venduto la droga ai quattro marocchini. Lo spaccio di droga a Santa Cecilia e in litoranea a Campolongo ha dato vita a risse e pestaggi sanguinari tra italiani e stranieri. Il mercato fa gola a molti. Quando gli equilibri saltano, scattano gli agguati.