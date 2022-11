Donna con figlio di 4 anni torna a casa e trova i banditi

Terrorizzata una donna ebolitana che mentre rincasava con il figlio di quattro anni si è ritrovata al cospetto dei banditi che avevano messo a soqquadro la casa per mettere a segno il furto di oggetti di valore e denaro.

L'episodio è accaduto ad Eboli, nella zona Casarsa, dove i malviventi sono entrati anche in un'altra abitazione ma non sono riusciti ad impossessarsi di denaro e oggetti di valore e sono fuggiti via. Nel primo caso i banditi, ormai con il fiato sul collo, appena hanno visto giungere la donna e il bimbo, entrambi spaventati, hanno deciso di fuggire abbandonando la refurtiva.

Il secondo episodio è più o meno simile al primo ed i ladri per non correre rischi ed imbattersi nelle forze dell'ordine sono fuggiti senza compiere il furto. Intanto, i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, hanno avviato le indagini per rintracciare la gang di ladri.