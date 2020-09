Eboli, le scuole riapriranno il 28 settembre

Il sindaco di Eboli, Massimo Cariello poco fa ha firmato l'ordinanza che fa slittare l'apertura delle scuole dal 24 al 28 settembre come hanno già fatto molti altri sindaci del salernitano. Nell'ordinanza è specificato che durante un incontro, svoltosi lo scorso 17 settembre con i dirigenti dei plessi scolastici, era emersa l'esigenza di far slittare l'inizio dell'anno scolastico per consentire l'approvvigionamento di suppellettili e banchi singoli ed assicurare lo svolgimento delle lezioni in sicurezza e nel rigoroso rispetto delle misure disposte dal Governo. © RIPRODUZIONE RISERVATA