Arte, sicurezza e legalità: le iniziative del liceo di Eboli

Tre giorni di eventi per l'IIS Perito-Levi di Eboli. E' partita dalla Pinacoteca provinciale di Salerno la partecipazione del Liceo artistico a «Viaggiarte», la Biennale dei Licei artistici verso il futuro che vedrà un’opera realizzata dagli alunni del Liceo ebolitano fra le 100 opere selezionate fra Italia e resto del mondo. Si tratta de «Lo straniero apolide», un’opera di grande spessore e attualità anche per le tematiche su cui porta a riflettere, nata da un percorso progettuale lungo complesso e interdisciplinare che ha visto coinvolte tre materie: Discipline grafiche pittoriche, Laboratorio di Figurazione e Filosofia. Una bellissima soddisfazione per alunni e docenti.

Una vera e propria due giorni, oggi e domani, all’insegna della prevenzione e della legalità quella che vedrà l’auditorium Marcello Gigante del Perito-Levi sede di due incontri con esperti e testimonial di temi di grande interesse per il mondo giovanile. Saranno presentati temi come la sicurezza e l’educazione alla cittadinanza digitale, divenendo momenti di confronto tra studenti e rappresentanti delle Istituzioni impegnate sul campo. Oggi giovedì 20 aprile, alle ore 9,30, nell’ambito del progetto Insieme per la Sicurezza portato avanti dal Dipartimento di prevenzione dell'Asl, diretto da Rosa Maria Zampetti, si parlerà con gli alunni di sicurezza degli incidenti stradali. Un progetto che coinvolge attivamente la comunità locale e in particolare le Istituzioni pubbliche. Gli indirizzi di saluto saranno portati dallla dirigente scolastica Laura Maria Cestaro, dal sindaco Mario Conte, dall’assessore all’urbanistica Salvatore Marisei, dall'assessore a sicurezza e legalità Antonio Corsetto e dalla responsabile promozione alla salute dell’Asl Salerno Rosa Zampetti. I lavori saranno moderati da Annamaria Nobile. Interventi di Antonio Quaranta, Gerardina Pisaturo, Giuliano D’Angelo, Saverio De Caro.

Venerdì 21 aprile invece, sempre nell’auditorium Marcello Gigante, gli alunni incontreranno il sottotenente Aniello Ferraioli, comandante della sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Eboli e il maresciallo maggiore Valentino Minelli, comandante della stazione Carabinieri di Eboli. Il tema è di quelli di grandissima attualità e di estrema delicatezza: «Educazione alla cittadinanza digitale - bullismo & cyberbullismo».