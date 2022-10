Eboli, Nocera e Buccino tour nei musei con la danza

Arte nell'arte, arte con l'arte. Musica, archeologia, teatro, danza: tutte insieme per ampliare di nuovi significati l'identità storica, per sfogliarne il passato come pagine di un libro, per farne «Tracce di memoria». Si chiama così il percorso artistico a cura dell'Associazione Campania Danza sotto la direzione artistica di Antonella Iannone che parte oggi alle 10 dal ManES Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli, con la collaborazione di Bimed, mette al centro i musei per trasformarli in ideali quaderni dell'arte. Le coreografie di Simone Liguori e Antonella Iannone fanno da trait d'union con le più antiche testimonianze restituite dal territorio ebolitano. I danzatori Simone Centanni, Aurora Convertini, Francesca D'Arienzo, Olimpia Milione e Melania Nicastro, attraverseranno il museo ubicato nell'ex convento di San Francesco risalente al XIII secolo per dialogare con le sue collezioni, le ceramiche di tipo miceneo, i ricchi corredi funerari dell'età del Ferro, i reperti archeologici e il vasellame per ampliare il ricordo, la memoria e il significato. Ad imprimere il segno sui passi anche la voce narrante dell'attore Roberto Lombardi e della chitarra di Marco De Simone. La danza diviene così lo strumento attraverso il quale ritrovare quelle tracce di passato che il complesso monumentale custodisce, rafforzando la nostra cultura identitaria.



L'appuntamento di Eboli non sarà l'unica tappa di «Tracce di memoria». La Direzione regionale Musei Campania, sempre attenta alle possibilità di attivare reti culturali nei territori e tra le comunità, invita a seguire anche le prossime date in altri due musei del Salernitano: il 18 e 19 novembre la commistione tra cultura e arte della danza si ripete al Museo Archeologico di Volcei, a Buccino, ospitato nell'ex convento quattrocentesco degli Eremitani che espone i reperti rinvenuti nell'area di Buccino, tra i quali il corredo funerario femminile della Tomba degli Ori, una tomba a camera del IV sec. a.C. e il mosaico della Sala del Banchetto. La stessa magia sarà replicata il 9 e 10 dicembre 2022 al Museo Archeologico dell'Agro-Nocerino, a Nocera Inferiore che, dal luglio del 1965, trova spazio all'interno del Convento di Sant'Antonio, sorto nella seconda metà del XIII secolo. Qui la maggior parte della documentazione esposta proviene dagli scavi dal 1957 in poi, sia nel centro urbano dell'antica Nuceria (attuale Nocera Superiore) che nelle sue necropoli a cui si aggiungono raccolte private come quella delle famiglie Pisani e Bove e quelle di enti locali. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 351 2398684 ed è raccomandato l'uso della mascherina.