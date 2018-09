Giovedì 13 Settembre 2018, 13:23

EBOLI - Aggressione mortale in un'azienda bufalina in località Campolongo. Ucciso un indiano con oltre 10 coltellate. L'agguato è avvenuto questa mattina lungo la litoranea di Eboli in via dei Salici. La vittima è uno stranieno che lavorava nell'azienda.La salma è stata trasferita all'obitorio presso l'ospedale Santa Maria Addolorata di Eboli.Le indagini sono condotte dai carabinieri di Eboli che sono sulle tracce dell'omicida. I motivi che avrebbero scatenato l'aggressione mortale non sono ancora stati chiariti.Nell'agro ebolitano la presenza di indiani e pakistani è piuttosto numerosa. Nelle aziende bufaline la manodopera asiatica è la più richiesta.