Anziano muore in casa da solo, il cadavere trovato dopo un mese

Cadavere rinvenuto in un'abitazione: la macabra scoperta ieri pomeriggio a seguito dell'intervento di polizia municipale e vigili del fuoco in una palazzina di via Raffaele Pumpo, nel rione Pescara. Giovanni Bellissario, 83enne ebolitano, è stato trovato privo di vita verso le 14 di ieri dopo la segnalazione di alcuni vicini che, non vedendolo da moltissimi giorni e sentendo un olezzo sempre più insistente provenire dalla casa, avevano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati