Eboli, paziente fugge dall'ospedale con le flebo nel braccio

Paziente fugge dall’ospedale di Eboli e viene soccorso dalla polizia municipale. L’episodio è accaduto venerdì sera quando il degente, che aveva percorso almeno un chilometro scalzo, con il camice ospedaliero e i tubicini della flebo inseriti in un braccio, è stato notato dagli agenti alla fermata del bus in piazza della Repubblica. I vigili hanno soccorso l’uomo, un 58enne straniero affetto da numerose patologie che poi è stato ricondotto in ospedale dal personale sanitario del 118 e dagli assistenti sociali.

Pare che il malato volesse dirigersi a Campagna dove sino a qualche mese fa viveva facendo la questua e non avendo fissa dimora. Purtroppo, nei mesi scorsi è deceduto anche il fratello dell’uomo e quindi non aveva più familiari nel salernitano. La disperazione e la solitudine venerdì sera hanno preso il sopravvento spingendo l’uomo, incurante delle proprie condizioni, ad allontanarsi dal nosocomio scalzo con il camice ospedaliero e i tubicini della flebo penzolanti. I passanti, in pieno centro, hanno notato l’uomo ma nessuno lo ha fermato oppure gli ha chiesto se volesse aiuto. Tanto meno sono state allertate le forze dell’ordine fino a che non è stato notato dai caschi bianchi. Il paziente voleva raggiungere la fermata dei pullman per recarsi a Campagna dove aveva vissuto fino a qualche mese fa. Provvidenziale è stato l’intervento dei vigili urbani che hanno intercettato l’uomo in piazza della Repubblica.

Ovviamente, per gli agenti della polizia locale è bastato poco per comprendere che si trattava di un degente che si era allontanato volontariamente dal nosocomio. Lo straniero appena ha notato gli uomini in divisa ha cercato di allontanarsi e di bloccare un pullman ma dopo qualche istante è stato circondato e fermato dai vigli urbani che hanno allertato subito il personale sanitario del 118 e gli assistenti sociali.

Il degente è stato riaccompagnato al nosocomio Maria Santissima Addolorata dove è stato ricoverato ed è stato predisposto un piano di assistenza più adeguato. Il degente è fuggito dall’ospedale stando ben attento a non destare sospetti nel personale del nosocomio che, sembra, non sarebbe accorto dell’allontanamento del paziente che potrebbe essere uscito dal nosocomio imboccando un’uscita di emergenza. Per fortuna i vigili urbani, mentre pattugliavano le strade del centro, hanno notato il paziente che stava per fermare un bus diretto verso Campagna e sono riusciti a fermarlo e a soccorrerlo.