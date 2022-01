Arrestato dopo essere stato denunciato nei giorni scorsi per un altro reato. Si tratta di un 32enne sorpreso dai carabinieri della compagnia di Eboli in flagrante per detenzione abusiva di armi. I militari, all'interno della sua abitazione, hanno trovato una pistola artigianale con le relative munizioni. Il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida del gip. L'uomo nei giorni scorsi era già stato denunciato per alcuni furti nel centro cittadino ebolitano.