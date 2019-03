Sabato 30 Marzo 2019, 15:49

Si è sfiorata la tragedia, questa mattina a Eboli, dove un ponteggio per la ristrutturazione di un palazzo ha improvvisamente ceduto ed è precipitato verso il basso. L’incidente si è verificato in via Madonna del Soccorso. La struttura, agganciata al palazzo in ristrutturazione, ha evidentemente ceduto sul lato destro, trascinando il piano di calpestio verso il basso. Fortunatamente, prima di schiantarsi al suolo, la struttura ha arrestato la sua corsa. Al momento, si segnala solo il leggero ferimento di un operaio. Sul posto sono comunque sopraggiunte le forze dell’ordine.