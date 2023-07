Pusher arrestato dai carabinieri ad Eboli. Il malvivente è stato tratto in arresto in flagranza di reato ed è stato sorpreso a ridosso delle spiagge a Campolongo in posesso di dosi di cocaina ed hashish e il materiale per confezionare la droga.

L'operazione antidroga è stata effettuata dai carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli.