Devastata ex sede dei vigili a Eboli, l'ipotesi: avvertimento al commissario

Raid vandalico ad Eboli. I malviventi hanno devastato l'ex sede della polizia municipale lungo la statale 19, a ridosso dell'ex stabilimento Pezzullo. Un vero e proprio agguato compiuto la scorsa notte, tra sabato e domenica, dai malviventi che probabilmente volevano rubare anche le moto della polizia municipale e attrezzature elettroniche e cavi elettrici ma non sono riusciti a portare a termine il furto e sono fuggiti via. Amara la sorpresa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati