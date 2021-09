Eboli, rapina alla farmacia comunale e la farmacista finisce in ospedale

Rapina a mano armata alla farmacia comunale di Eboli. Il colpo è stato messo a segno nella tarda mattina da un rapinatore armato di pistola che ha fatto irruzione nella farmacia di via Bachelet, ha minacciato una farmacista e l'ha costretta a farsi consegnare l'incasso, circa 4.000 euro. Il bandito è fuggito via con il bottino mentre ad attenderlo per strada, molto probabilmente, c'era un complice alla guida di un'auto.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Il matrimonio finisce malissimo a Teggiano: il papà della... L'INCHIESTA Revenge porn, fermati due adolescenti: in chat i video della... L'EPIDEMIA Camorra a Nocera Inferiore: «Spariamo contro auto e...

La farmacista, subito dopo la rapina, ha avvertito un malore è stata soccorsa e acompagnata in ospedale.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli.