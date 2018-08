Cliente di una prostituta, 500 euro ​di multa a un irpino in vacanza

Giovedì 2 Agosto 2018, 19:10

Eboli: controlli a tappeto in litoranea, nelle ultime ore i vigili urbani hanno comminato 16 mila euro di multe ai turisti. Nei pressi del poligono militare è stato scoperto un bagnante avellinese in compagnia di una prostituta. Al turista irpino è stata notificata la contravvenzione più pesante: 500 euro. L'uomo ha pagato immediatamente per evitare notifiche a domicilio.Controlli anche in spiaggia. I venditori ambulanti, africani e asiatici, erano tutti in regola. «Abbiamo avvisato gli ambulanti - spiega Giuseppe La Brocca, consigliere comunale - che devono restare in riva al mare e non possono spingersi sotto gli ombrelloni».La maggior parte delle contravvenzioni è avvenuta lungo la litoranea dove sono stati multati ragazzi alla guida di auto senza revisione e senza assicurazione. «Il pattugliamento continuerà per tutto il periodo estivo con cadenza quotidiana» ha spiegato La Brocca, delegato alla sicurezza.I vigili urbani hanno multato anche un residente di Campolongo che, nelle ore pomeridiane, uscito di casa e salito in auto, ha gettato un sacchetto della spazzatura dal finestrino.