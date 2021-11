Far west ad Eboli: tossicodipendente arrestato dai carabinieri

Far west ad Eboli. Un pregiudicato tossicodipendente agli arresti domiciliari ha litigato con la compagna e poi ha minaciato i passanti che camminavano per strada, nel rione Pescara, dove sono giunti i carabinieri, i vigili urbani e i sanitari del 118 che hanno tentato di tranquillizzare l'uomo inferocito. Poi, il malvivente è rincasato e poco dopo è uscito dalla finestra ma è stato subito bloccato ed arrestato per evasione dai carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli.