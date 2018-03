Lunedì 5 Marzo 2018, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 4 Marzo, 21:53

EBOLI - Meglio CasaPound o Potere al Popolo? La discussione al bar si è conclusa con un'aggressione squadrista, in pieno centro. Violenza fascista in via Matteo Ripa. Sette militanti di destra si scagliano contro un militante di sinistra. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica: "erano le 3:30- racconta Antonio Concilio- un gruppo di ragazzi di destra stava picchiando un ragazzo in via Matteo Ripa".Concilio si è avvicinato ad aiutare il ragazzo pestato e ha avuto la peggio: "mi hanno urlato: comunista di merda. A turno, poi, mi hanno preso a calci in testa. Ho parato alcuni colpi, per fortuna non ho riportato danni gravi". Gianni Lanzillotta, titolare del bar Universal, ha evitato che la violenza fascista degenerasse: "Gianni è un amico, mi ha visto in difficoltà- racconta Concilio- è corso in mio aiuto". Nel gruppo di violenti c'era anche un iscritto a Casa Pound: "era lì, ma non ha partecipato alla duplice aggressione" ricorda Concilio.Dopo le due aggressioni, i fascisti hanno rovesciato tavoli e sedie del bar Universal. Concilio, noto chitarrista dei Grammophone, si trovava all'interno: "Gianni mi ha accompagnato dentro, poi sono arrivati i carabinieri". All'arrivo delle forze dell'ordine: "Il gruppo fascista si è dileguato- ricorda Concilio- ai carabinieri abbiamo dati un paio di nomi di quei ragazzi violenti".Rissa di fine campagna elettorale, a Eboli non è una novità. Per anni, comunisti e fascisti si sono scambiati pugni e calci nell'ultima notte utile per attaccare i manifesti elettorali. In questo caso la lite è esplosa dopo una banale discussione: "Potere al Popolo? Noi votiamo Casa Pound" è stata la scintilla verbale, all'interno del bar. In strada, poi, sono avvenute le due vili aggressioni, molto infantili e poco politiche.