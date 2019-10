L’effetto, probabilmente, saràquello di un lungo corridoio. Non un corridoio qualsiasi, però. Uno di quelli regali, tanto per intendersi. E sfarzosi. Del resto, non a caso saranno i protagonisti indiscussi sul corso della città intitolato al re Vittorio Emanuele. Ma al momento, per figurarsi la scena, occorre lavorare di fantasia. Perché dei lampadari annunciati con orgoglio da Vincenzo De Luca se ne contano poco più di una manciata. Abbastanza, tuttavia, per scommettere che avranno un ruolo centrale nell’intera quattordicesima edizione di Luci d’artista, al via il prossimo 15 novembre.

I COMMENTI

Neppure il tempo di montarne un paio che già i passanti sono occhi e telefonini all’insù. «Beh, sembrano promettere bene», sorride una ragazza. Alla quale fa eco l’amica: «Fare peggio dell’anno scorso, con quei limoni, sarebbe stato difficile!». Le fotografie degli enormi lampadari iniziano a fare il giro nell’arco di pochissimo tempo. Da Whatsapp a Facebook, le immagini della novità più attesa di Luci d’artista 2019 inizia a rimpallare qua e là. Dividendo l’opinione. E, puntualmente, suscitando la solita frase del saggio di turno: «Prima di giudicare, bisogna aspettare che si illuminino, è necessario vederli accesi». © RIPRODUZIONE RISERVATA