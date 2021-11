Peligrosa, il rapper Klein racconta l’amore e dice no al reddito di cittadinanza

Ilario Pascale, in arte Klein è un rapper di origini campane. Nato a Salerno, è cresciuto nel quartiere Eur di Roma e sogna di sfondare nel mondo della musica. Klein ha già pubblicato alcuni brani e sui social è già molto famoso. I suoi pezzi “Condanna”, “Baila chica” e “Giro nella city”, raccontano il disagio giovanile, il desiderio di essere ascoltati. Preoccupazioni di una generazione che non vuole essere invisibile e che è costretta ad alzare la voce per farsi notare. Ultima in uscita “Peligrosa” è già un successo in rete, sui social. La canzone del giovane rapper salernitano sta crescendo su Youtube e presto sarà disponibile anche su piattaforma Spotify.

“Peligrosa” racconta l’amore e stoppa il reddito di cittadinanza. Klein ha le idee chiare: «Io sono così. Sono per l’impegno che fa crescere, sarà la mia strada. Vengo da una famiglia abituata al lavoro e ho l’esempio, soprattutto dei miei genitori, di chi ha fatto sacrifici. Credo serva lavoro e non soldi buttati a caso. Serve davvero altro ai ragazzi. Serve ascoltarli e non serve l’assistenza fine a se stessa. Io sono così. Sono per l’impegno che fa crescere, sarà la mia strada». Lanciando il video prodotto da Otb Films e con la giovane Debora Salito, il giovane rapper aggiunge «Intanto racconto, anzi canto, i giovani e l’amore. Le stranezze, la rabbia di tanti miei coetanei. Provo a farlo con un ritmo veloce ed al passo con i tempi».

Il ritmo è, dunque, veloce, racconta l’amore, le amarezze e le preoccupazioni dei ragazzi di oggi. Le preoccupazioni per un futuro incerto, dato anche da un presente pieno di problematiche. Il brano è ricco di provocazioni di ogni genere e forse questo rende il pezzo ancora più interessante.