Due ore di attesa per un'ecografia in ospedale: arriva la polizia

NOCERA INFERIORE. Due ore in pronto soccorso per completare una serie di accertamenti, che riesce poi a fare grazie all'intervento della polizia. Vittima di quanto accaduto è un ragazzo di 18 anni, ricoverato presso la casa di cura Villa dei Fiori a Nocera Inferiore. Ieri mattina, il giovane doveva essere ricoverato con urgenza in ospedale. Con lui c'era Antonio Belfiore, dell'associazione Croce San Prisco.

Una volta in ospedale, al ragazzo era stato assegnato il codice verde, completate le prime analisi era stata riscontrata una piastrinopenia, che necessitava di un esame ecografico. A quel punto i tempi si sarebbero allungati, con l'accompagnatore che avrebbe cominciato a mostrare segni di grande insofferenza. La stanza dove si trovava la strumentazione era off limits, a causa di alcuni lavori di ripristino dell'aria condizionata.

Solo l'intervento della polizia, chiamata dallo stesso volontario della Croce San Prisco, ha permesso di sbloccare la situazione e consentire al ragazzo di essere sottoposto ad ecografia: «Non è possibile trattare in questo modo un paziente affetto da problematiche psichiatriche - ha detto ad una televisione locale Belfiore - Non si può giocarecon la vita di un malcapitato affetto da disagio psichiatrico. Se non fossi intervenuto a difesa del ragazzo non so quante ore sarebbero trascorse prima che venisse sottoposto ad esame. Sono stato costretto a chiamare la polizia per sbloccare la situazione».