Mercoledì 26 Settembre 2018, 22:34

Scuola insicura a Camerota capoluogo. Il sindaco la chiude a tutela dell’incolumità pubblica. “ In seguito alle verifiche effettuate – spiega il primo cittadino Mario Scarpitta – sono emerse delle criticità che mi hanno convinto a chiudere temporaneamente il plesso. Si tratta dell ‘edificio che accoglie le primarie e alcuni uffici amministrativi. I responsi delle prove di resistenza non sono risultati soddisfacenti e in via precauzionali il Sindaco ha deciso di trasferire alunni e personale scolastico in una sede diversa.In attesa di nuove disposizioni le lezioni resteranno sospese anche il 27 settembre.