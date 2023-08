«Il museo lo faremo e lo faremo presto. Da subito metterò in moto l'iter per finanziare quest'opera necessaria. Il decreto, ve lo prometto, arriverà al più tardi l'anno prossimo». Un grande applauso saluta la promessa che Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, fa dal palco del Teatro antico di Velia, gremito di persone. Politici, studiosi, membri di fondazioni e associazioni, gente comune, giovani. Tantissimi a salutare la «rinascita» dell'antica Elea, come recita il titolo della mostra diffusa - 14 postazioni, dall'ingresso all'acropoli che raccontano la storia della città dei medici-filosofi grazie anche ad un'app dedicata - che sarà visitabile fino al 30 aprile 2024. Un clima di festa non guastato dalla polemica innescata da Vincenzo De Luca che ha disertato l'inaugurazione perché «la Regione, nonostante il rilevante impegno finanziario» non avrebbe avuto «alcuna informazione preventiva dell'evento» e che ha ironizzato su Tik Tok sulla presenza di Sangiuliano definendolo «ministro delle cerimonie e del minculpop».

Lui non si lascia coinvolgere. «Sono qui dice mosso dallo spirito di servizio. Non sono come chi fa cultura frequentando le terrazze romane. Io giro nei territori per ascoltare le richieste ed i suggerimenti, e indirizzare soluzioni per far sedimentare la cultura». In Campania, nel Cilento delle sue vacanze lo ricorda al sindaco di Ascea Pietro D'Angiolillo «si sente a casa». E a Tiziana D'Angelo, direttrice del Parco di Paestum e Velia, confessa di essere stato a Paestum da direttore del Tg2 e, successivamente, da ministro questa primavera, e di aver apprezzato il lavoro compiuto dal suo predecessore Gabriel Zuchtriegel e poi da lei. Un momento storico commenta D'Angiolillo Siamo vicini alla realizzazione di un sogno collettivo, il Museo archeologico di Velia. I Focei hanno lasciato una traccia indelebile del nostro passato, noi abbiamo il dovere di alzare le vele dell'intelligenza e lasciare una scia del nostro impegno». Impegno confermato dal presidente della Provincia Franco Alfieri, tra l'altro sindaco di Capaccio-Paestum che, «nel progetto di valorizzazione della patria di Parmenide e Zenone» vede un'occasione speciale di sviluppo e rilancio dell'interio territorio. «Con attività culturali - riflette Gennaro Carillo, direttore artistico di Salerno Letteratura - che vedano allineate Paestum e Velia, due realtà di una bellezza straordinaria, capaci di attrarre grandi nomi della cultura e dello spettacolo». E il museo dell'antica Elea, annunciato da Sangiuliano, sarebbe un volano. Lo ribadisce il parlamentare Antonio Iannone: «Il ministro ancora una volta ha dimostrato grande attenzione per la parte sud di Salerno. Il suo impegno per realizzare il museo di Velia è una notizia che ci riempie di orgoglio e soddisfazione».

Intanto i primi visitatori dei nuovi percorsi del sito si godono la passeggiata archeologica tra ruderi e natura. Sullo sfondo il mare, quello da dove, dopo numerose traversie, arrivarono i profughi focei, fondando, nel 540 a. C., il primo insediamento di Elea. «Parla questo paesaggio meraviglioso», sorride Francesco Scelza, archeologo che lo scorso anno ha messo in luce le primitive abitazioni e parte del santuario di Atena, con il rinvenimento anche di armi. Che ora hanno trovato collocazione nel nuovo allestimento della cappella palatina sull'Acropoli. «La ricerca - insiste D'Angelo - ci ha condotti qui. La rinascita del popolo foceo in una nuova terra si collega, in qualche modo, alla rinascita di questo sito che è nostra intenzione valorizzare e rilanciare».