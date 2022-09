Elezioni 2022, uninominale di Eboli alla Camera: Pierro della Lega batte Cascone

Neppure contro i leghisti riescono a vincere gli uomini di De Luca. E nel collegio uninominale Campania 2 di Eboli per la Camera, non c'è la fa uno degli uomini di punta della Regione Campania Luca Cascone. Passa invece, con 24 punti di percentuale di vantaggio, il candidato della Lega, per la coalizione del centrodestra Attilio Pierro.

Sconfitto clamorosamente anche Dario Vassallo, il fratello del sindaco di Pollica Angelo ucciso, che era stato candidato dai 5Stelle .