Il sindaco uscente di Salerno, Vincenzo Napoli, è avanti. Potrebbe essere rieletto al primo turno, stando ai risultati delle prime schede scrutinate è oltre il 50 per cento delle preferenze. Michele Sarno si ferma al 15,91; Elisabetta Barone al 13,64; Antonio Cammarota al 4,55; Simona Libera Scocozza al 4,55. Non arrivano al 3 per cento Anna Maria Minotti, Gianpaolo Lambiase, Oreste Agosto e Maurizio Basso.



