Elezioni a Salerno, De Luca e i figli al voto separati, poi il sindaco Napoli

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha votato stamattina alle 8.10, come di consueto al liceo Da Procida in via Valerio Laspro. È arrivato da solo e a piedi.

Poco più tardi, alle 9.15, nel seggio 24 del plesso scolastico si è recato il figlio Piero De Luca, vicecapogruppo Pd alla Camera.

Il sindaco uscente e nuovamente candidato per guidare la città di Salerno, Vincenzo Napoli ha invece votato alle 10.30 accompagnato dalla moglie Giovanna e dalla figlia Paola nella sezione 7 del seggio del Convitto nazionale Tasso.