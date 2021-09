Elezioni amministrative 2021, Di Maio in tour tra Napoli e Salerno

«Una bellissima accoglienza, il vostro entusiasmo ci spinge a dare sempre il meglio. Continuiamo a portare avanti idee e progetti. Lo facciamo con il vostro supporto e la vostra energia. Il MoVimento 5 Stelle c'è. Dopo Volla, Afragola e Melito più tardi saremo a Salerno ed Eboli». Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook.

«Una parte degli 80 miliardi di fondi del ministero per la coesione territoriale sarà destinata, grazie a un accordo, alle imprese che vogliono esportare», ha poi assicurato Di Maio in un incontro con gli elettori a Salerno, a sostegno del candidato sindaco del M5S Elisabetta Barone. «Le imprese di qui - ha aggiunto Di Maio - hanno un tesoro nei loro prodotti che sarebbero comprati da ricchi cinesi o indiani. Ma non si riesce ad incrociare domanda ed offerta. Dobbiamo aiutarle, tenendo presente che se l'Italia nei primi 6 mesi del 2021 ha superato il corrispondente periodo del 2019, con 250 miliardi contro 240, il contributo del Sud all'export è stato solo del 10%».