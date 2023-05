Elezioni a Campagna, Attilio Busillo si tira fuori dal ballottaggio

Attilio Busillo si tira fuori dalla partita del ballottaggio di domenica prossima a Campagna, quando si sfideranno Pierfrancesco D'Ambrosio e Biagio Luongo.

«Al secondo turno non daremo nessuna indicazione di voto, ciascuno voterà secondo coscienza, liberamente, e chiunque sarà il sindaco eletto saremo pronti a lavorare nel rispetto dei diversi ruoli per il futuro ed interesse di tutta la città», così ha deciso il candidato sindaco di Campagna che non accede al ballottaggio, ma che ha ottenuto tanti consensi personali, doppiando quasi i voti delle sue liste.

Una decisione giunta dopo una riunione con il suo gruppo. «Il nostro progetto di cambiamento ha ottenuto un ottimo risultato - continua Busillo - ma è pur vero che il 73% dei votanti ha scelto altro». La vicenda Busillo aveva fatto aizzare Mauro Rizzo, uno dei candidati di D'Ambrosio, l'ultimo degli eletti in caso di vittoria al ballottaggio proprio di D'Ambrosio. Nel mirino era finita una richiesta di apparentamento ufficiale di D'Ambrosio con Busillo. Questo avrebbe messo fuori dal consiglio comunale proprio Rizzo (se fosse risultato vincente il gruppo) dopo la battaglia elettorale spesa in questi mesi. Ipotesi poi saltata per il no di Busillo alla richiesta che gli sarebbe pervenuta. Intanto, domani mattina, domenica, a Campagna arriva il vicepresidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, a sostegno di Biagio Luongo