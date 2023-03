Elezioni a Campagna, "duello" a distanza tra Luongo e D'Ambrosio.

Sette liste, la forza più consistente di queste elezioni a Campagna. È la compagine di Pierfrancesco D'Ambrosio, che si è presentata nel suo vestito migliore. In un salone del Capital gremitissimo, hanno parlato tutti i referenti delle liste, per poi lasciare spazio ad un discorso emozionale del candidato sindaco. D'Ambrosio raccoglie l'eredità di Roberto Monaco, che non può più candidarsi e che era in prima fila. Richiama valori familiari, racconta l'amore per la città, parla di condivisione di scelte, utilizza continuamente il "noi" indicando la platea. Ci sarà certamente tempo per snocciolare programmi e visioni della città al voto il prossimo maggio.

A qualche chilometro di distanza c'è il suo antagonista più diretto, secondo i rumors, Biagio Luongo. Lui la presentazione della candidatura l'ha fatta da un pezzo, e si porta avanti col programma facendo intervenire più esperti, ad una conferenza programmatica, per discutere di cose da fare e rafforzare relazioni. A Luongo, che ospita anche il consigliere regionale Franco Picarone, la visione non manca affatto, anzi è sempre il primo pensiero di ogni suo discorso.

Due momenti diversi, con Luongo che invia anche i saluti al suo antagonista.