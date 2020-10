Angri, Ferraioli supera Mauri al ballottaggio ​e si conferma sindaco

Cosimo Ferraioli si riconferma alla guida della città di Angri. È il dato emerso dall'esito del ballottaggio, che ha fatto registrare alle 15 una percentuale di affluenza del 55 per cento. In diminuzione rispetto alle amministrative del 2015 quando a votare è stato il 67 per cento degli aventi diritto. Ferraioli si è imposto di misura sul candidato sindaco Pasquale Mauri in tutte le sezioni, vincendo con uno scarto di 2000 voti.

È stata una campagna elettorale anomala, caratterizzata da scarsa partecipazione e querelle solo sui social network, dove a causa dell'emergenza Covid si sono trasferiti dibattiti e comizi elettorali. A distanza di cinque anni è ritornata la sfida tra i due, anche se a parti invertite.

