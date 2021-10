Elezioni a Altavilla Silentina, Francesco Cembalo è il nuovo sindaco

Francesco Cembalo è il nuovo sindaco di Altavilla Silentina. Si afferma la lista in continuità con l’amministrazione uscente, che fino a ieri era guidata da Antonio Marra, che è stato premiato con ben 646 voti.

Ci sarà quindi una prosecuzione dell’attività amministrativa che sarà garantita da questo risultato significativo. A Cembalo e alla sua Tutti per Altavilla sono andati 2.329 voti.

Nulla da fare per lo sfidante, per Enzo Giardullo, che era ritornato alla politica altavillese dopo un po’ di anni che ne era fuori. La sua lista Insieme per ricominciare si è fermata a 2.220. Giardullo partiva sicuramente in svantaggio, ha anche recuperato consensi lungo la strada, ma non abbastanza per superare l’amministrazione uscente.

«Onestamente mi aspettavo una affermazione ancora più netta – confessa il neo primo cittadino – Ma questa vittoria sottolinea quanto la linea amministrativa abbia retto ed abbia retto bene in una campagna elettorale che è stata sicuramente difficile». «Una vittoria importante per il nostro Comune, che ci consentirà di continuare il lavoro che già stavamo facendo e che è stato premiato con questo consenso». Cembalo era assessore uscente.

Il nuovo consiglio comunale sarà formato, oltre che dal sindaco, anche da Amoroso Francesco 278, Di Matteo Giovanna (510), Di Masi Sergio 231, Di Verniere Antonietta 296, Marra Antonio (646 voti), Marra Enzo 425, Russo Giovanni 303, Saponara Franca 308 Enzo Gardullo sarà affiancato in minoranza da Bacco Lucia 473, Iuliano Emilio 419, Polito Giuditta 506.