Elezioni a Cetara, Della Monica riconfermato sindaco

È il riconfermato Fortunato Della Monica il nuovo sindaco di Cetara, il piccolo borgo marinaro che un anno fa ha incassato il riconoscimento comunitario della dop alla colatura di alici.

Insieme con Praiano e Conca dei Marini, quello di Cetara è l’altro comune della Costiera Amalfitana in cui l’unica lista in campo ha anzitempo avuto il via libera per effetto del superamento del quorum attestatosi sul 70,04%.

Con Della Monica entrano in consiglio comunale Francesco Pappalardo (257), Marco Marano (201), Daniele Luigi D’Elia (180), Luigi Carobene (179), Domenico Di Crescenzo (119), Umberto Benincasa (101), Vincenza Forcellino detta Cinzia (86), Alfonso D’Emma (75), Gaspare Montesano (64), Vincenzo Di Crescenzo (61).

«Trovare le parole giuste per un sentito ringraziamento non è cosa facile, come non lo è altrettanto descrivere in questo momento la mia grande emozione - ha detto il primo cittadino di Catara - La riconferma alla carica di sindaco ottenuta con questa altissima affluenza è una ricarica di energia, una grande attestazione di stima e di fiducia nei miei confronti e verso chi ha scelto di intraprendere con me questo nuovo percorso amministrativo. Desidero ringraziare tutte le persone che, nel corso di queste settimane, hanno condiviso con me un periodo “apparentemente” facile ed entusiasmante. Grazie a coloro che, anche se non in squadra, instancabili sostenitori, ci hanno supportato e sopportato. Il lavoro da fare è tanto. Le difficoltà del nostro territorio le conosciamo, come conosciamo bene anche le potenzialità, ne abbiamo parlato in campagna elettorale attraverso le pagine del nostro programma».