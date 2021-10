Elezioni a Conca dei Marini, Buonocore è il nuovo sindaco

Pasquale Buonocore, avvocato e politico di lungo corso, è il nuovo sindaco di Conca dei Marini. Anche lui, così come i suoi colleghi di Praiano e Cetara non hanno dovuto attendere lo spoglio per festeggiare l’elezione a primo cittadino grazie al superamento del quorum che a Conca dei marini si è attestato sul 77,54%.

A Conca, infatti, con la sua lista Uniti per Conca era rimasto da solo in campo per effetto dell’esclusione dell’altra compagine L’Altra Italia, per l’invalidità dell’autenticazione delle firme apposte in calce alla dichiarazione di accettazione delle candidature e delle restanti dichiarazioni.

Originario proprio del piccolo comune della Costiera, Buonocore è stato più volte consigliere comunale ad Amalfi dove nel 2015 tentò la corsa a sindaco a capo di una lista di centro sinistra. Buonocore succede a Gaetano Frate che è stato sindaco negli ultimi dieci anni. Con lui approdano in consiglio comunale Raffaele Frate (117), Luigi Criscuolo (94), Andrea Gambardella (90), Antonio Cavaliere (75), Alfonso Esposito (34), Maria Anastasio (9), Gelsomina Buonocore (6). La lista di Buonocore, unica in campo, ha ottenuto il 95,4% dei voti validi mentre sono state 14 le schede nulle e 7 le schede bianche. A Conca dei Marini si sono recati alle urne 458 persone, sui 619 aventi diritto, pari il 74% degli elettori.

Buonocore per i prossimi cinque anni guiderà dunque il piccolo comune della Costiera grazie anche a una folta squadra di giovani che affiancherà il sindaco in questa avventura. Turismo, sviluppo, beni culturali e ripresa economica sono le sfide che attendono l’amministrazione.