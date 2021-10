Elezioni a Contursi Terme, vince Antonio Briscione

Antonio Briscione sbanca e manda a casa il sindaco uscente, Alfonso Forlenza. Vince la forza e la capacità di rinnovamento di una lista nuova e giovane spinge alla vittoria l’esponente del Pd presidente della Riserva Sele Tanagro.

Una bocciatura per il primo cittadino che non ha superato il confronto con il suo ex vicesindaco. Nuova alternativa per Contursi Terme già dalle prime battute dello spoglio ha mostrato difficoltà, poi si fermata a 1150, mentre la lista “Ora” vola in alto, vola coni suoi 1338 voti.

Un risultato che ribalta completamente l’amministrazione aprendo di fatto la strada ad una nuova compagine, quasi completamente rinnovata.

«Abbiamo espresso una forza incredibile, questa vittoria è come una rivoluzione, fatta di tanti giovani in gamba e preparati insieme alle giuste esperienze», dice il neosindaco.

Briscione è stato vice di Forlenza fino allo scorso dicembre, quando si è dimesso dall’incarico iniziando il suo cammino per la costruzione della lista. Una vittoria costruita con la forza del gruppo e soprattutto con le nuove generazioni di giovani impegnanti in molti campi delle professioni. Tra gli uscenti sono stati bocciati molti ex assessori.

In consiglio comunale siederanno, oltre al sindaco Briscione, Giovanni Ricca, Cristian Mastrolia, Andrea Rizzo, Eugenio La Sala, Felice Ricca, Raffaele Siani, Marcello Formica, Concetta Cappetta. Per la minoranza Alfonso Forlenza, Onofrio Forlenza, Nicola Panza, Luca Margarella.